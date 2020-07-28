Руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы во вторник, 28 июля, заявили о создании "Люблинского треугольника", в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

В рамках новой платформы министры хотят проводить регулярные встречи. А сегодня, 28 июля, главы МИД уже проводили переговоры. Стороны подчеркивают важность диалога между тремя странами в парламентском измерении, особенно в пределах Парламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Они призывают Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел подтверждают желание углублять и расширять украинский-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами, обещают оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.

"Балто-Черноморский союз "от моря до моря", воспетый в мечтах украинских геополитиков, наконец-то материализовался в виде "Люблинского треугольника", создание которого сегодня провозгласили Украина, Польша и Литва для решения вопросов "политического, экономического и социального сотрудничества". В общем-то получается Речь Посполитая в эпоху ее расцвета плюс Дикое Поле и Слобожанщина", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Уточняется, что в созданном объединении не хватает только Беларуси, и, видимо, именно этой проблемой "треугольник" теперь и займется.

"Благо, в Беларуси на носу выборы президента, после которых ожидается местный Майдан и прочая раскачка. Ну а если серьезно, то смысл этого объединения вполне понятен – вбивается проамериканский клин между Западной Европой и Россией. Точнее он уже давно вбит, но сейчас его просто институализировали. Не случайно первой задачей, которую обозначили на встрече министры иностранных дел Польши и Украины, было названо противостояние "Северному потоку-2" - проекту, который нужен России и Западной Европе, но против которого жестко выступают США", - пишет Telegram-канал.

Напомним, посольство Украины в Польше сменило адрес и переехало в новое здание.

Также мы писали, что в МИД написали стратегию деоккупации Крыма, но решили ее не показывать.