Максим Кривош. Фото: "Страна"

Максим "Плохой" Кривош, который захватил автобус в Луцке, перед сдачей правоохранителям извинился перед заложниками и раздал им деньги. 

Об этом сообщает в своем сюжете телеканал "Аверс".

Эту информацию подтвердили журналистам заложники. Однако, по их словам, подаренные деньги были сувенирными. Они отметили, что Кривош в конце просто вытащил их из сумки и разложил в салоне, предложив брать их на память. 

В свою очередь адвокат Кривоша Сергей Тиможинский заявил, что во время спецоперации у Максима Плохого изъяли личные средства в сумме до 500 гривен. В то же время о сувенирных или любых других деньгах ему неизвестно.

Напомним, 21 июля в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали. 

Спустя два дня суд арестовал луцкого террориста Кривоша на 60 дней. Ему грозит пожизненное заключение. 

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