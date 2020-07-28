Максим "Плохой" Кривош, который захватил автобус в Луцке, перед сдачей правоохранителям извинился перед заложниками и раздал им деньги.

Об этом сообщает в своем сюжете телеканал "Аверс".

Эту информацию подтвердили журналистам заложники. Однако, по их словам, подаренные деньги были сувенирными. Они отметили, что Кривош в конце просто вытащил их из сумки и разложил в салоне, предложив брать их на память.

В свою очередь адвокат Кривоша Сергей Тиможинский заявил, что во время спецоперации у Максима Плохого изъяли личные средства в сумме до 500 гривен. В то же время о сувенирных или любых других деньгах ему неизвестно.

Напомним, 21 июля в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали.

Спустя два дня суд арестовал луцкого террориста Кривоша на 60 дней. Ему грозит пожизненное заключение.