Сегодня церковь вспоминает святую мученицу Марину Антиохийскую, которая в 12-летнем возрасте приняла решение стать христианкой. Именины отмечают те, кто был назван в честь этой святой, либо же Марины, отмечающие день рождения весной и летом. Часто этот день называют Днем ангела. Хотя День ангела - это день крещения. Считается, что тогда человек получает ангела-хранителя. Еще один покровитель - святой или святая в честь которого дали имя при крещении. День его памяти по церковному календарю называют именинами.

Значение имени и характер Марин

Марина в переводе с греческого означает "морская". В Риме имя Марин было родовым, его часто давали мужчинам. А богиню Венеру отождествляли с греческой богиней Афродитой, называя Venus Marinа - богиня Марина.

Марин отличает сильный характер и красота. С детства девочки с этим именем проявляют коммуникабельность, это энергичные непоседы. Их сравнивают с водой, которую нельзя удержать в руках.

Марины веселые и рассудительные, любят шумные компании и активный отдых. В личной жизни Марины не просто ревнивы, а очень ревнивы, но это не их вина, а издержки характера. Марине подходят творческие профессии, она умеет найти подход к людям. Точные науки и деятельность, связанная с числами, слишком монотонная и скучная для Марин.

Кем была Марина Антиохийская

Великомученица Марина Антиохийская родилась на территории современной Турции. Девушка в тайне от отца-язычника приняла христианство и отказалась выходить замуж за правителя Олимврия. Отец отрекся от дочери за то, что та воспротивилась его воле. После этого девушку подвергли жестокой казни.

15 тысяч человек, глядя на пытки и страдания Марины Аниохийской, поверили в Бога. По преданию, ее мощи хранились в константинопольском храме до 13 века, пока их не вывезли крестоносцы. У мощей святой часто исцелялись душевнобольные. В молитвенном обращении к Марине Антиохийской обращаются в поисках душевного покоя и укрепления силы духа, прося защитить от агрессии, выбрать правильный путь в жизни.

В западной Европе агиографы называли святую Маргаритой, то есть "жемчужина", ее изображали попирающей дракона и почитали наравне со святыми Варварой и Екатериной. Считалось, что Марина Антиохийская привиделась Жанне д’Арк, чтобы призвать ту идти спасать Францию.

Поздравления и открытки

Марина, поздравляю тебя с праздником! Желаю отличного настроения, легкости в решении дел, достижении целей и самых радужных перспектив в жизни!

Марина, всегда иди вперед, искренне улыбаясь и смеясь! Пусть счастьем наполняется каждый новый день, а проблемы обходят твой дом стороной.

Мариночка, щасливої долі і добра, нехай щастя буде завжди поруч, а успіхи за цих умов точно не забаряться!

Дорогая Марина, желаю тебе всегда верить в себя, пусть любая задача решается в два счета!

Мариночко, будь щиро обожнювана та приголомшливо красива! Бажаю нових вражень і великого щастя!

Марино, з днем янгола!

Нехай він завжди тебе оберігає,

Коханою і щасливою бути допомагає!