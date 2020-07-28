Мэр Киева Виталий Кличко пришел на сегодняшнее заседание Киевсовета на костылях. По его словам, в выходные он надорвал сухожилие на ноге.

Об этом столичный голова написал в своем Инстаграме.

"Не зря говорил на брифинге - берегите себя. И это касается не только коронавируса. Минувшая суббота выдалась достаточно активной: сначала играл с сыновьями в футбол, потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены и дома в центре города. А старая спортивная травма напомнила о себе. Опять немного надорвал ахиллово сухожилие. Но мне не привыкать", - поделился Кличко.

Также он добавил, что хотя не так быстро может сейчас ходить, но у него появилась для влияния на чиновников функция "накостылять".

"Мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять", - добавил Кличко.

Стоит отметить, вначале заседания Кличко всех поздравил и, рассказывая о своем состоянии, процитировал свой же пост из соцсети.

Видео: Facebook/ Виталий Кличко

Напомним, что сегодня, 28 июля, после инцидента с пойманными на улице Стрелецкой в Киеве граффитчиками, мэр столицы заявил о готовности выделить цистерну краски тем, кто действительно хочет сделать город лучше и красивее.

Ранее мы писали, как Кличко отметил день рождения. Мэру Киева в воскресенье, 19 июля, исполнилось 49 лет. По этому поводу Виталий Кличко взял два дня отпуска. "Чтобы "побаловать" себя", - сказал он "Стране". Отмечали праздник все выходные под салют, АС/DC и пьесу Чехова.