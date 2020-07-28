В конце июля экс-президент Петр Порошенко отправился на отдых в Турцию. Как выяснила "Страна", вылетел он чартером, цены на который стартуют от 15 тысяч евро в один конец.

После публикации лидер "Европейской солидарности" задекларировал почти 1,2 млн грн расходов. Половина - это траты на транспорт, другая часть - средства, которые экс-президент поменял на валюту.

Вспоминаем, где еще любит отдыхать Порошенко.

В Турцию во время карантина

В этом году семья Петра Порошенко проводит летний отпуск в Турции, которая открыла границы для украинских туристов во время пандемии. Они вылетели в Бодрум. Это район на юго-западе страны, омываемый Эгейским морем.

Бывший президент вылетел из аэропорта "Жуляны" 27 июля в 13:42 на борту самолета Learjet 60 (бортовой номер T7-ISH). Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро в один конец без питания.

Бодрум популярное курортное место в Турции. Фото: kidpassage.com

Вечером того же дня на сайте электронных деклараций, Петр Порошенко указал расходы почти на 1,2 млн рн. Из них 530 095 - оплата транспортных услуг. Еще 650 043 грн - операция по обмену валюты.

Порошенко внес расходы в декларацию. Скриншот public.nazk.gov.ua

Порошенко не в первый раз отдыхает в Турции с семьей. В прошлом году, после поражения на выборах, в это же время экс-президент вылетел на отдых. СМИ сообщали, что он вылетел рейсом до Стамбула. Часть членов семьи вылетела за неделю, остальные вместе с Порошенко присоединились позже.

Яхта на Сейшелах

Зимние каникулы в начале этого года Петр Порошенко провел на Сейшелах в Индийском океане. 30 декабря он улетел с семьей в Катар рейсовым самолетом, откуда прибыл на Сейшельские острова, где отдыхал на 60-метровой яхте KATINA.

Яхта ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Фото: Telegram/ PORTNOV

Из-за отдыха экс-гарант не явился на допрос, назначенный на 2 января.

При этом отдыхающий на Сейшелах Порошенко писал, что лично проверил новогоднюю елку возле "Рошена" в Киеве.

Поездка во Францию

Также этой зимой лидер партии "Европейская солидарность" потратился на отдых во Франции. Отпуск в Европе обошелся в 712 038 гривен. Такая сумма расходов была указана в Едином реестре деклараций лиц 28 января 2020 года.

Порошенко задекларировал расходы на туристические услуги во Франции на сумму 514 621 грн и 197 417 грн

Война войной, а Мальдивы по расписанию

Самым скандальным стал недельный тур Порошенко на Мальдивах в 2018 году, когда он еще находился на посту президента.

В новогодние праздники он тайно вылетел из Украины, чтобы отдохнуть в люксовых апартаментах на Мальдивах. Не было никаких официальных сообщений об этом.

В отеле он зарегистрировался под именем Mr Incognito Petro Ukraine. По данным журналистов "Схем", Порошенко покинул Украину не через официальные зоны пограничного и таможенного контроля, а через "задние ворота" аэропорта "Киев" (Жуляны). При этом зарегистрировались они на рейсе под чужими именами.

Информацию о поездке Порошенко подтвердил только после того, как она просочилась в СМИ.

"Оплачивал я это, и самолет, отель, со своего банковского счета в украинском банке" - заявил он (обошелся такой отдых в 500 тыс. долларов).

Что касается вылета под чужими именем, экс-президент заявил, что вылетал официально, по своему паспорту.

Возвращение Порошенко в Украину стало поводом для уголовного дела, которое возбудили против работников Госпогранслужбы. Они впустили президента и его семью в страну вне официальных пунктов пропуска - чтобы скрыть его от глаз журналистов. Детальнее об этой истории - в материале "Страны" Тайный вход через завод. Что означает первая "пидозра" в деле о мальдивском отдыхе Порошенко.

Это была не первая поездка Порошенко на Мальдивы. В 2017 году на майские праздники он также вылетел чартерным рейсом на острова в Индийском океане. Об этом тогда сообщал нардеп Сергей Лещенко.

"На майские праздники президент Порошенко тайно летал на Мальдивы и не задекларировал расходы - аренду острова и чартерный перелет. Это лучшая иллюстрация того, как он относится к антикоррупционным законам", - заявил Лещенко.

По его данным, на вилле на приватном острове Порошенко с семьей провел пять дней. Аренда апартаментов в таком месте стоит порядка $25 тыс. в сутки. И якобы именно здесь Порошенко отмечал и один из своих дней рождения в сентябре 2016 года.

Сайт "Антикор" писал, что это был приватный остров отеля Cheval Blanc, где можно арендовать виллу.

Предположительно на такой вилле отдыхал Петр Порошенко, фото: chevalblanc.com

Вилла и детокс в Испании

В Испании журналисты нашли у Порошенко виллу в элитной Марбелье. "Страна" сфотографировала этот дом.

Речь идет о двухэтажном особняке на 1254 квадратных метра в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном. Территория имения - 26 соток. Вилла оформлена на компанию Feruvita SL, которая есть в декларации Порошенко.

Фото: Схемы

Как следует из документов, дом 1993 года постройки. Он окружен забором в полтора человеческих роста с трех сторон. Четвертая "стена" – невысокая, заросшая кустами алоэ в двух метрах от моря.

Вилла Порошенко в Испании, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В 2018 году президентская семья отдыхала не в Марбелье, на старой вилле Порошенко, уже найденной журналистами, а в испанском городе Ронда, куда дочь президента Александра, закончившая колледж, пригласила подруг. Фото из Испании она разместила в Instagram.

По данным нардепа Александра Дубинского, вилла, на который сфотографировалась дочь Порошенко, оформлена на некоего Свинарчука. Это прежняя фамилия нынешнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Летал в Испанию экс-президент и на курс детокса. В марте этого года Порошенко прошел 7-дневный курс в клинике SHA, которая находится между Аликанте и Валенсией. Этот курортный отель, совмещенный с клиникой, специализирующейся на процедурах по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах.

Клиентам предлагают попроловать макробиотическую диету или "питание по дзену" - система сочетания разных продуктов.

В клинике бывала австралийская певица Кайли Миноуг, немецкая модель Хайди Клум и российская телеведущая Ксения Собчак.

Клиника SHA в Испании, фото: facebook.com

Программа снижения веса в испанской клинике стоит от €3600 без проживания. Отдельно нужно заплатить за номер. Обычный двухместный - €400/сутки, президентский сьют обойдется от €2000, королевский - от €7500. По информации "Страны", Петр летал туда с супругой Мариной.

По нашим данным, Порошенко заранее оплатил дорогостоящий курс и вылетел из Украины 8 марта. Но планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта. После этой даты он бы не смог вернуться в ближайшее время - разве что вместе с эвакуированными из европейских стран украинцами. Поэтому он прервал курс, вылетел в Лондон, где забрал сына и двух дочек, а потом вернулся в Киев в ночь с 14 на 15 марта.

Рыбалка в Норвегии

Летом 2016 года Порошенко отдыхал сначала в Испании, а потом перелетел из Малаги в норвежский Берген. Ходил там на яхте, рыбачил, любовался северным пейзажем. Первый его официальный визит в Норвегию состоялся позже - в ноябре того же года.