Испанская вилла Петра Порошенко
Испанская вилла Петра Порошенко

В конце июля экс-президент Петр Порошенко отправился на отдых в Турцию. Как выяснила "Страна", вылетел он чартером, цены на который стартуют от 15 тысяч евро в один конец.

После публикации лидер "Европейской солидарности" задекларировал почти 1,2 млн грн расходов. Половина - это траты на транспорт, другая часть - средства, которые экс-президент поменял на валюту.

Вспоминаем, где еще любит отдыхать Порошенко.

В Турцию во время карантина

В этом году семья Петра Порошенко проводит летний отпуск в Турции, которая открыла границы для украинских туристов во время пандемии. Они вылетели в Бодрум. Это район на юго-западе страны, омываемый Эгейским морем.

Бывший президент вылетел из аэропорта "Жуляны" 27 июля в 13:42 на борту самолета Learjet 60 (бортовой номер T7-ISH). Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро в один конец без питания.

Бодрум популярное курортное место в Турции. Фото: kidpassage.com

Вечером того же дня на сайте электронных деклараций, Петр Порошенко указал расходы почти на 1,2 млн рн. Из них 530 095 - оплата транспортных услуг. Еще 650 043 грн - операция по обмену валюты.

Порошенко внес расходы в декларацию. Скриншот public.nazk.gov.ua

Порошенко не в первый раз отдыхает в Турции с семьей. В прошлом году, после поражения на выборах, в это же время экс-президент вылетел на отдых. СМИ сообщали, что он вылетел рейсом до Стамбула. Часть членов семьи вылетела за неделю, остальные вместе с Порошенко присоединились позже.

Яхта на Сейшелах

Зимние каникулы в начале этого года Петр Порошенко провел на Сейшелах в Индийском океане. 30 декабря он улетел с семьей в Катар рейсовым самолетом, откуда прибыл на Сейшельские острова, где отдыхал на 60-метровой яхте KATINA. 

Яхта ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Яхта KATINA

Яхта KATINA внутри

Фото: Telegram/ PORTNOV

Из-за отдыха экс-гарант не явился на допрос, назначенный на 2 января.

При этом отдыхающий на Сейшелах Порошенко писал, что лично проверил новогоднюю елку возле "Рошена" в Киеве.

Поездка во Францию

Также этой зимой лидер партии "Европейская солидарность" потратился на отдых во Франции. Отпуск в Европе обошелся в 712 038 гривен. Такая сумма расходов была указана в Едином реестре деклараций лиц 28 января 2020 года.

Порошенко задекларировал расходы на туристические услуги во Франции на сумму 514 621 грн и 197 417 грн

Война войной, а Мальдивы по расписанию

Самым скандальным стал недельный тур Порошенко на Мальдивах в 2018 году, когда он еще находился на посту президента.

В новогодние праздники он тайно вылетел из Украины, чтобы отдохнуть в люксовых апартаментах на Мальдивах. Не было никаких официальных сообщений об этом.

В отеле он зарегистрировался под именем Mr Incognito Petro Ukraine. По данным журналистов "Схем", Порошенко покинул Украину не через официальные зоны пограничного и таможенного контроля, а через "задние ворота" аэропорта "Киев" (Жуляны). При этом зарегистрировались они на рейсе под чужими именами.

Информацию о поездке Порошенко подтвердил только после того, как она просочилась в СМИ.

"Оплачивал я это, и самолет, отель, со своего банковского счета в украинском банке" - заявил он (обошелся такой отдых в 500 тыс. долларов).

Что касается вылета под чужими именем, экс-президент заявил, что вылетал официально, по своему паспорту.

Возвращение Порошенко в Украину стало поводом для уголовного дела, которое возбудили против работников Госпогранслужбы. Они впустили президента и его семью в страну вне официальных пунктов пропуска - чтобы скрыть его от глаз журналистов. Детальнее об этой истории - в материале "Страны" Тайный вход через завод. Что означает первая "пидозра" в деле о мальдивском отдыхе Порошенко.

Это была не первая поездка Порошенко на Мальдивы. В 2017 году на майские праздники он также вылетел чартерным рейсом на острова в Индийском океане. Об этом тогда сообщал нардеп Сергей Лещенко.

"На майские праздники президент Порошенко тайно летал на Мальдивы и не задекларировал расходы - аренду острова и чартерный перелет. Это лучшая иллюстрация того, как он относится к антикоррупционным законам", - заявил Лещенко.

По его данным, на вилле на приватном острове Порошенко с семьей провел пять дней. Аренда апартаментов в таком месте стоит порядка $25 тыс. в сутки. И якобы именно здесь Порошенко отмечал и один из своих дней рождения в сентябре 2016 года.

Сайт "Антикор" писал, что это был приватный остров отеля Cheval Blanc, где можно арендовать виллу.

Вилла на Мальдивах

Вилла на Мальдивах, где мог отдыхать Порошенко

Порошенко на Мальдивах

Предположительно на такой вилле отдыхал Петр Порошенко, фото: chevalblanc.com

Вилла и детокс в Испании

В Испании журналисты нашли у Порошенко виллу в элитной Марбелье. "Страна" сфотографировала этот дом

Речь идет о двухэтажном особняке на 1254 квадратных метра в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном. Территория имения - 26 соток. Вилла оформлена на компанию Feruvita SL, которая есть в декларации Порошенко.

Вилла Порошенко в Испании

Фото: Схемы

Как следует из документов, дом 1993 года постройки. Он окружен забором в полтора человеческих роста с трех сторон. Четвертая "стена" – невысокая, заросшая кустами алоэ в двух метрах от моря.

Дом Порошенко в Испании

Вилла Порошенко в Испании, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В 2018 году президентская семья отдыхала не в Марбелье, на старой вилле Порошенко, уже найденной журналистами, а в испанском городе Ронда, куда дочь президента Александра, закончившая колледж, пригласила подруг. Фото из Испании она разместила в Instagram.

Дочь Порошенко

Дочь Порошенко в Испании

По данным нардепа Александра Дубинского, вилла, на который сфотографировалась дочь Порошенко, оформлена на некоего Свинарчука. Это прежняя фамилия нынешнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Летал в Испанию экс-президент и на курс детокса. В марте этого года Порошенко прошел 7-дневный курс в клинике SHA, которая находится между Аликанте и Валенсией. Этот курортный отель, совмещенный с клиникой, специализирующейся на процедурах по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах.

Клиентам предлагают попроловать макробиотическую диету или "питание по дзену" - система сочетания разных продуктов.

В клинике бывала австралийская певица Кайли Миноуг, немецкая модель Хайди Клум и российская телеведущая Ксения Собчак.

Клиника SHA в Испании, фото: facebook.com

Программа снижения веса в испанской клинике стоит от €3600 без проживания. Отдельно нужно заплатить за номер. Обычный двухместный - €400/сутки, президентский сьют обойдется от €2000, королевский - от €7500. По информации "Страны", Петр летал туда с супругой Мариной. 

По нашим данным, Порошенко заранее оплатил дорогостоящий курс и вылетел из Украины 8 марта. Но планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта. После этой даты он бы не смог вернуться в ближайшее время - разве что вместе с эвакуированными из европейских стран украинцами. Поэтому он прервал курс, вылетел в Лондон, где забрал сына и двух дочек, а потом вернулся в Киев в ночь с 14 на 15 марта.

Рыбалка в Норвегии

Летом 2016 года Порошенко отдыхал сначала в Испании, а потом перелетел из Малаги в норвежский Берген. Ходил там на яхте, рыбачил, любовался северным пейзажем. Первый его официальный визит в Норвегию состоялся позже - в ноябре того же года.

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