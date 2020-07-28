Если бы представители "ЛДНР" не собирались соблюдать режим прекращения огня, они бы не спорили по поводу формулировок в тех договоренностях, которые были согласованы Трехсторонней контактной группой в Минске.

Такое мнение в комментарии "Громадському радио" высказал вице-премьер по реинтеграции, участник ТКГ Алексей Резников.

"Те люди, которые находятся в переговорном процессе - они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском, но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны так же гибнут люди", - сказал Алексей Резников.

Напомним, новое перемирие на Донбассе действует с 00:01 27 июля. Соответствующие приказы выпустило командование ООС и "народная милиция ЛДНР". Согласовала правила режима прекращения огня ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

В первый же день действия договоренностей командование ООС объявило об обстрелах украинских позиций на Донбассе.

А в "ДНР" заявили о том, что эти обвинения являются провокацией со стороны Киева.

"Страна" также узнала о том, что говорят украинские бойцы на передовой о перемирии.