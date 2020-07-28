Украина и Польша не хотят допустить реализации строительства российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он "несет угрозу безопасности Европы".

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", – говорится в сообщении.

Стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

Напомним, 23 июля сенат США поддержал новые санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Они предусматривают введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве двух российских газопроводов.

В свою очередь в Кремле заявили, что найдут способ достроить "Северный поток-2", несмотря на санкции США.