Во вторник, 28 июля, курс биткоина продолжил стремительный рост и преодолел отметку в 11 тысяч долларов, достигнув наивысшего с прошлого августа показателя.

Об этом сообщает TechCrunch.

Так, 28 июля курс биткоина составляет 11 200 долларов. Вместе с ним растут и остальные криптовалюты. Например, "эфир" (ethereum) за сутки подорожал с 240 до 310 долларов.

Криптовалютный инвестор Алиса Киллин пояснила, что подорожание биткоина обусловлено укреплением инфраструктуры криптовалюты в целом. Она работает стабильнее и постоянно развивается. Например, в блокчейн-системе биткоина появилась технология Lightning, которая масштабирует возможности криптовалюты по скорости и другим показателям транзакций. Эио нововведение позволяет увеличить объем оборота средств в блокчейне биткоина, а значит, рассматривать его больше как реальные деньги, чем инвестиции.

Напомним, "Страна" публиковала 4 главные причины подорожания биткоина.

Также мы писали о том, что в марте всего за ночь биткоин потерял половину своей стоимости.