С 1 августа в регионах Украины с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения коронавируса разрешат работу детских оздоровительных лагерей.

Об этом во время брифинга во вторник, 28 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа при этом поделив страну на четыре зоны в зависимости от степени распространения инфекции: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Как сообщали в Минздраве, детские оздоровительные лагеря смогут работать в той области, которая помечена "зеленым" или "желтым" цветом по рейтингу заболеваемости коронавирусом в стране.