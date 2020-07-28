Крупнейший лоукостер Европы компания Ryanair в октябре текущего года запустит два новых рейса из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках своего зимнего расписания.

Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ЦТС, во вторник, 27 июля.

"Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно", - сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка.

Напомним, ранее мы писали, что Ryanair открыл продажи билетов на 24 рейса из Украины в страны Евросоюза. Забронировать и купить билеты можно было на четыре рейса из Украины в страны ЕС в июне, на 17 рейсов - билеты доступны с июля и на три - с августа.

Также мы сообщали, что Wizz Air намерена запустить рейсы из Украины в Объединенные Арабские Эмираты с 1 октября.

Ранее писали, что Wizzair объявила о 17 новых направлениях между Украиной и Италией. Маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы по четыре направления, из Харькова - два маршрута, а из Запорожья один.