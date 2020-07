Необычный дипломатический казус приключился с послом США в Южной Корее Гарри Бинкли Харрисом. Дипломат был вынужден сбрить усы после кампании недовольства в СМИ Южной Кореи, которые устроили ему настоящую обструкцию и резко критиковали за то, что внешним видом он напоминает гражданам о тяжелом прошлом, когда страна была оккупирована Японией с 1910 по 1945 год. В то время, такие же усы, как у Гарри Харриса, носили и японские офицеры.

Гарри Харрис посетил парикмахерскую в центре Сеула, где и сбрил свои усы. Причем это было обставлено так, что на такой шаг он решился потому, что в Сеуле очень жарко и усы, к тому же, мешают носить медицинскую маску.

Видеоролик с послом разместило в Twitter посольство США.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd