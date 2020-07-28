Необычный дипломатический казус приключился с послом США в Южной Корее Гарри Бинкли Харрисом. Дипломат был вынужден сбрить усы после кампании недовольства в СМИ Южной Кореи, которые устроили ему настоящую обструкцию и резко критиковали за то, что внешним видом он напоминает гражданам о тяжелом прошлом, когда страна была оккупирована Японией с 1910 по 1945 год. В то время, такие же усы, как у Гарри Харриса, носили и японские офицеры.

Гарри Харрис посетил парикмахерскую в центре Сеула, где и сбрил свои усы. Причем это было обставлено так, что на такой шаг он решился потому, что в Сеуле очень жарко и усы, к тому же, мешают носить медицинскую маску.

Видеоролик с послом разместило в Twitter посольство США.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

Добавим, что Гарри Харрис родился в Японии, его мать была японкой, вышедшей замуж за американского военного моряка. Закончив военно-морскую академию США в Аннаполисе, Харрис дослужился до звания адмирала. Возглавив Тихоокеанское командование США, он стал самым высокопоставленным американским военным японского происхождения.

Уйдя в отставку из рядов ВМС в 2018 году, Харрис получил назначение на пост посла в Сеуле. Тогда отношения между Южной Кореей и США были относительно натянутыми, хотя Сеул и остается ключевым военным и экономическим партнером Вашингтона в Юго-Восточной Азии.

Ранее "Страна" сообщала, что за день до смерти мэра Сеула его секретарь рассказала о домогательствах градоначальника.

Так же мы рассказывали, что КНДР подорвала узел связи с Южной Кореей. В ответ Сеул привел войска в повышенную боевую готовность.