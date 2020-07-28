После инцидента с пойманными на улице Стрелецкой в Киеве граффитчиками мэр столицы Виталий Кличко заявил о готовности выделить цистерну краски тем, кто действительно хочет сделать город лучше и красивее.

Об этом Кличко написал на странице в Facebook.

"Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков". В таком случае у меня тоже есть предложение: я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы с исторических зданий столицы", - написал Кличко.

По словам мэра Киева, он готов сделать это при условии, что надписи не будут перекрывать другими росписями, а будут закрашивать.

"И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, - краска и все другое необходимое будет!" - написал Виталий Кличко.

Отметим, что граффитчики, которых застукал Кличко, находились рядом с надписью "White lives matter" (Жизни белых имеют значение - Ред.). Обычно этот лозунг используют оппоненты тех, кто протестует против полицейского насилия и расизма в рамках акций "Black lives matter".

Также мы писали о том, как за пойманных граффитчиков стали заступаться представители "Муниципальной стражи" - формирования, созданного при киевской мэрии и состоящего в том числе из членов ультраправых организаций.