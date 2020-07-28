Во Львовской области на базе отдыха в Мостисском районе произошел взрыв автомобиля, в результате чего погиб 41-летний житель Львова, который находился в салоне.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона во вторник, 28 июля.

"28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

На месте взрыва сейчас работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

В результате был обнаружен взорванный автомобиль "Мицубиши Паджеро", внутри которого было найдено тело мужчины. Им оказался 41-летний львовянин.

Проводятся следственные действия, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, вчера в Николаевской области двое мужчин погибли после взрыва бака у авто во время сварки.

Также сообщалось, что на Большой Васильковской в Киеве горели BMW и Volkswagen, перед пожаром произошел взрыв.