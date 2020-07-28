Народный депутат от "Слуги народа"и глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, во вторник, 28 июля.

"Друзья, вчера сдал тест на Сovid-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - поделился Гетманцев.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков в прошлом месяце рассказал, сколько нардепов в Верховной Раде переболели коронавирусной инфекцией. По его словам, с начала эпидемии вирус преодолели 15-17 народных депутатов.

Недавно мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос также заразился Covid-19.