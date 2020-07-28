За минувшие сутки еще 110 жителей Киева заразились коронавирусом. По состоянию на 28 июля в столице зафиксировано уже 7 800 подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, вчера умер один пациент с коронавирусом. Общее число летальных случаев увеличилось до 130. Выздоровел за прошедшие 24 часа 81 киевлянин, всего Covid-19 преодолели 2 830 жителей столицы.

Кличко сообщил, что за минувшие сутки среди заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, 2 девочки - 11 и 15 лет - и 4 мальчика от 2 до 6 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 28 июля число заразившихся коронавирусом в Украине увеличилось на 919 человек.

Также мы писали, что в КПИ выявили уже 152 случая заражения коронавирусом.