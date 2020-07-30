Предлагаем гороскоп на четверг, 30 июля, для всех знаков Зодиака. Это десятый лунный день растущей Луны в знаке Стрельца - удачный период для начинания дел, для лечения хронических болезней.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды советуют Овнам сделать все актуальные и важные покупки. День будет ярким и насыщенным. Главное к вечеру попытаться перейти в режим "сохранения энергии".

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня окружающие заметят вашу преданность и оценят инициативность и усилия в достижении результатов. Даже не сомневайтесь, что проделанную вами работу вознаградят по достоинству.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня не нужны перемены. Наоборот, лучше старательно закреплять то, что вы умеете делать на автопилоте. Сохраняйте критичность мышления и не идите ни у кого на поводу.

Рак (22.06 - 22.07)

Улучшить ваше финансовое положение и привлечь благорасположение начальства Ракам поможет смена имиджа. Это может быть новая стрижка или смена гардероба.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам необходимо многое успеть за 10-е лунные сутки. Максимально используйте энергию дня, чтобы улучшить финансовое положение. Экономьте и откладывайте на отпуск или оздоровление.

Дева (24.08 - 23.09)

Общительные и обаятельные представители знака зодиака Девы получат сегодня признание и успех. Звезды советуют побаловать себя, организовав встречу с друзьями или свидание в ресторане.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам необходимо в этот лунный день сделать самый ответственный шаг на пути к личному счастью. Сегодня все изменения будут полезными - заведите новое хобби, новых друзей или даже новый роман.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Перемены настроения Скорпионов могут пойти на пользу в том случае, если представители этого знака Зодиака будут контролировать свою излишнюю эмоциональность. Серьезных причин для тревоги нет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцы могут организовать для себя "день здоровья" - косметические и лекарственные средства будут эффективными как никогда. А успеха на работе можно добиться, подключив интуицию.

Козерог (22.12 - 20.01)

День подготовил некоторые испытания для Козерогов, но выйти из ситуации победителем - в ваших силах. Тем более что сегодня возрастет творческий потенциал, когда будут легко даваться нестандартные решения.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшний день подарит Водолеям важные новости и поможет принять ответственное решение. Вы легко сможете разрешить финансовую проблему, обратившись за помощью к более опытному человеку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодняшний день будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в карьере. Вечером Рыб ждет невероятный сюрприз, который поразит их до глубины души.