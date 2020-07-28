В Украине почти 1,3 миллиона человек заражены гепатитом "С". А под медицинским наблюдением находятся всего лишь около 87 000 пациентов. То есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом "С".

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"По оценочным данным, почти 1 300 000 человек в Украине инфицированы гепатитом "С". А под медицинским наблюдением находятся 87 269 человек. То есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом "С", - сообщил министр.

Степанов добавил, что, по данным ВОЗ, лишь 9% людей с хроническим вирусом гепатита "В" знают о своем диагнозе, а 20% - что они болеют гепатитом "С".

По словам главы Минздрава, система здравоохранения в Украине уделяет много внимания этому вопросу, в том числе и закупке лекарственных средств для лечения вирусного гепатита "С".

"Я могу вам привести такие примеры. Если в прошлом году за средства государственного бюджета было закуплено лекарственных средств для прохождения полного курса лечения для 9 600 человек, то в 2020 году, то есть в этом году, были заложены уже средства для 49 700 человек", - добавил он.

Степанов о гепатите c 13 минуты

Напомним, в Украине вирусным гепатитом "С" и вирусным гепатитом "В" заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали о симптомах гепатита, их видах, причинах и о том, какую профилактику стоит соблюдать, чтобы не заразиться этой опасной болезнью.