Во вторник, 28 июля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса №2285-д. Также он передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, что Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.

Среди основных условий его легализации, прописанных в документе, указаны такие:

Играть в азартные игры можно будет с 21 года. Желающим нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков.





Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд.





Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.





Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино.





Будет создана государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Подробнее о том, как будет работать игорный бизнес в Украине ранее уже рассказывала "Страна".

Также мы писали, что после голосования за легализацию игорного бизнеса в Раде зарегистрировали два постановления о ее отмене. Впрочем, на внеочередном заседании 21 июля парламент разблокировал упомянутый закон.