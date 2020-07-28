Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь с медицинскими учреждениями, что блокирует повышение зарплат медикам.

Об этом во время брифинга во вторник, 28 июля, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, с учетом того, что с 1 июля Минздрав добился увеличения финансирования экстренной медицинской помощи на 40% - это недопустимо. В связи с этим министр даст поручение исправить ситуацию в течение одной недели.

"В этом году, при поддержке президента, правительство приняло решение об увеличении финансирования экстренной медицинской помощи на 40%. Это повышение происходит с 1 июля и до конца года. В то же время возникли определенные проблемы с НСЗУ. На сегодняшний день это учреждение не заключило еще ни одного договора. Они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоры и кормить "завтраками" - мол, "завтра все сделаем". Я думаю что в течение ближайшей недели мы заставим их заключить договоры и перечислить повышенные тарифы экстренной медицинской помощи. Они очень нуждаются в этих средствах", - заявил Степанов.

Как он отметил, каждый год сотрудники экстренной медицинской помощи выезжают на около 6, 9 млн вызовов. При этом часто они работают в далеко не идеальных условиях и на устаревших каретах "скорой помощи".

"Многие здания нуждаются в капитальном ремонте или переводе в другое помещение. То же касается и карет "скорой помощи". 1 807 карет нуждаются в замене. В этом году мы закупим около 380-400 транспортных средств. Это будут автомобили класса В и С. Распределение по областям будет происходить по объективным критерием", - пообещал Максим Степанов.

Смотреть с 7 мин. 20 сек.

Кроме того, по словам министра здравоохранения, с 1 сентября запланировано также повышение заработной платы медицинским работникам.

"Будут соответствующие доплаты и средства найдены. Врачам увеличение будет в среднем на 3560 грн, среднему медицинскому персоналу – 2500 грн, а младшему – 1250 грн. Это касается в том числе медиков экстренной медицины", - резюмировал Максим Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил о желании платить врачам от 25 тысяч гривен в месяц. Но не уточнил, с какого числа.