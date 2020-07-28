Состояние заслуженной артистки России Елены Кондулайнен, которую три дня назад, 25 июля госпитализировали в одну из больниц Москвы, ухудшилось. В настоящее время она находится в палате интенсивной терапии.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, во вторник, 28 июля.

Напомним, что звезду фильмов "Даун Хаус", "Зверобой", "Караван смерти" и "Побег", увезли в больницу с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился.

Так, сейчас у Кондулайнен выявлены ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения - Ред.), неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга - Ред.), также наблюдается общая заторможенность речи. К сожалению, положительной динамики медработники не видят.

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо во время застолья 25 июля. Она отказывалась о госпитализации, но ее все равно увезли в больницу.

Ранее мы сообщали, что прошлом месяце в психиатрическую больницу был госпитализирован российский продюсер Бари Алибасов.