После публикации "Страны" об отъезде Петра Порошенко вместе с семьей на отдых в Турцию, экс-президент задекларировал почти 1,2 млн грн расходов.

Декларация о существенных изменениях в финансовом положении обнародована в Едином реестре.

Так, в документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн. обменял на валюту.

Порошенко задекларировал почти 1,2 млн расходов. Скриншот: public.nazk.gov.ua

Отметим, ранее "Страна" писала о том, что 27 июля Порошенко вместе с семьей на чартере вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в турецкий Бодрум. Стоимость такого перелета составляет около 15 000 евро без питания в один конец.

Напомним, что экс-президент улетел из страны накануне объявленной его политсилой акции протеста. Мы рассказывали о том, как сторонники Порошенко митинговали на Банковой против перемирия на Донбассе.

Также "Страна" приводила главные выводы из акции под окнами Зеленского.