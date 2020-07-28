Большая группа нардепов внеслиа в Раду проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Инициаторами проекта постановления №3938 выступили 96 депутатов из разных фракций: "Голоса", "Евросолидарности" и "Слуги народа". Проект постановления внесли 27 июля и передали на рассмотрение руководству. Примечательно, что последний подписант в списке - это Святослав Вакарчук, который объявил о сложении депутатских полномочий, а фракция "Голос" лишила его мандата.

Отметим, что Максим Степанов возглавляет Минздрав с 30 марта 2020 года. А с 2017 по 2019 год он был председателем Одесской областной государственной администрации.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости Covid-19 жесткий карантин вводить не будут.

Кроме того, министр рассказывал о том, что "скорая" опаздывает на вызовы почти в 70% случаев.