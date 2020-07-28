На должность главы "Укрзализныци", которой временно руководит Иван Юрик, претендуют шесть человек - четыре украинца и два иностранца. По предварительным прогнозам, правительство может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели.

Об этом сообщает "Экономическая правда", во вторник, 28 июля.

Итак, представляем кандидатов на должность нового руководителя госкорпорации "Укрзализныця"

Так, среди кандидатов - поляк Якуб Карновски, который сейчас входит в набсовет "Укрпочты". В 2012-2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР).

Якуб Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере.

В этом списке и бывший руководитель "Киевстара" Петр Чернышев. Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике.

В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль - возглавил украинское подразделение Carlsberg. В июне 2014 года Чернышев стал президентом "Киевстара", откуда был уволен в июле 2018 года. По информации ЭП, одной из причин его отставки называют критику пятого президента Украины Петра Порошенко.

На эту должность также рассматривается кандидатура действующего в. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, который начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считался близким к последнему. С июня 2018 года по июнь 2019-го Юрик был членом набсовета "Укрзализныци", а с июня 2019 вошел в состав правления компании. До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Так же в этом списке болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который "поможет ему реформировать УЗ".

Отмечается, что среди кандидатов будет член набсовета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак. В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Менеджер также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в набсовет этой компании.

Сообщается, что на пост главы УЗ также претендует Александр Перцовский, который работает первым замом гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Напомним, сейчас временно исполняет обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрика. 15 апреля текущего года Кабмин назначил его на эту должность.

Ранее эту должность занимал серб Желько Марчек. Но наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабмину уволить серба его с поста руководителя компании.

Как сообщалось, скандал вокруг Марчека разгорелся после того, как он решил приостановить социальные выплаты железнодорожникам.