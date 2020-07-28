Джо Байден имеет больше шансов победить на выборах президента США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года, чем действующий американский лидер Дональд Трамп.

Об этом свидетельствует модель возможного результата голосования, разработанная изданием The Economist.

Так, на выборах президент США победа определяется не относительным большинством голосов избирателей, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

К примеру, на предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Дональда Трампа в национальном голосовании, но уступила по результатам голосования коллегии выборщиков.

Согласно модели The Economist, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.

Что касается большинства голосов, то, по прогнозу, здесь вероятность победы еще выше - 99%, или 19 шансов из 20. Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.

При этом в первой половине марта шансы на победу Трампа и Байдена были практически равны, но дальше шансы бывшего вице-президента США стабильно растут.

Напомним, ранее в июле Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена в борьбе за симпатии американцев.

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