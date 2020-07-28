Сегодня в Украине отмечают 1032 годовщину Крещения Руси.

В нашей стране это праздник политизированный. Сторонники власти, а также ПЦУ называют его "Днем крещения Руси-Украины". Хотя название это придумано недавно - поскольку крестили все-таки только Русь.

Точно так же называет этот праздник и Владимир Зеленский - причем уже второй год подряд. В первый раз, поздравляя украинцев, он призвал их к единству. А сегодня призвал представителей церквей молиться за прекращение огня в Украине.

От первого до второго дня крещения Руси при Зеленском прошел год - который примерно совпал со временем прихода Зе к власти. За этот же период кое-что поменялось и в украинском православии, которое подвергалось серьезным испытаниям при Порошенко.

Что изменилось при Зеленском - анализировала "Страна".

Ни шагу назад

В целом за время президентства Зеленского ситуация на церковном фронте чисто юридически не поменялась.

Во-первых, не сделано ни одного шага в деле пересмотра двух антицерковных законов, принятых прошлой властью.

Так, действует в полном объеме закон о церковном рейдерстве, который облегчает процедуру перехода церквей в ПЦУ. Правда второй из них - о насильственном переименовании УПЦ в Русскую православную церковь - оказался заблокирован Верховным судом, который в декабре счел, что к Украинской православной церкви данный закон отношения не имеет.

Также неизвестно, закрыто ли расследование, инициированное Минкультом при Порошенко, о законности передачи Почаевской лавры в управление УПЦ.

То есть в целом в юридической плоскости изменения крайне небольшие.

Во-вторых, продолжаются, пусть и не в тех объемах, захваты храмов у канонической церкви.

Они шли в общем-то давно, но резко усилились при появлении ПЦУ в начале 2019 года, после получения Томоса об автокефалии.

После прихода Зеленского рвение захватчиков упало - у местных администраций исчезла часть админресурса, который работал на легализацию захватов. При этом они все равно продолжаются при полном попустительстве правоохранителей - пусть и в меньшем количестве.

Да и захваченные церкви обратно не возвращаются, хотя УПЦ подает заявления в суды и полицию.

То есть при Зе был зафиксирован статус кво, и давление на УПЦ остановилось, а президент даже встретился с митрополитом Онуфрием. Но в целом результаты дискриминационной политики предыдущих лет никто сомнению не подвергал. И есть все юридические основания запустить ее вновь.

Спусковым механизмом для нового противостояния может стать попытка отобрать у конфессии ее Лавры - Киево-Печерскую и Почаевскую. Такие петиции уже подавали Зеленскому, и он прямо не отказав просителям, передал рассмотрение этого вопроса в Кабмин.

Правда, альтернативная петиция, которая призывает президента не допустить захвата Лавры, также собрала 25 тысяч подписей и должна быть рассмотрена главой государства.

Оформился раскол внутри ПЦУ

После создания этой церкви глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) потерял свое первенство, а новую конфессию возглавил его ближайший сподвижник Епифаний.

При этом бывшему главе Киевского патриархата, видимо, было обещано что-то иное - он должен был получить как минимум титул "почетного патриарха". Однако в уставе ПЦУ, написанном в Стамбуле, такого звания не оказалось.

Кроме того, Филарет потерял главенство в синоде, куда вошли такие тяжеловесы как бывший глава УАПЦ Макарий и бывший митрополит УПЦ Симеон. У которого, несмотря на переход в церковь Епифания, негативное отношение к давнему оппоненту Филарету никуда не делось.

В распоряжении Михаила Денисенко оставалась Киевская епархия ПЦУ, чего ему явно было мало. Он начал критиковать новую церковь и заявил, что они никакая не автокефальная, а полностью подчинена Вселенскому патриархату Варфоломея.

И после победы Зеленского на выборах, уже весной, он решил восстанавливать свою старую церковь - УПЦ Киевского патриархата. Для чего подал в суд на решение Минюста о ликвидации данной конфессии.

А затем полным ходом начал восстанавливать свой старый патриархат. То есть в ПЦУ начался раскол. Хотя Филарет пока не может похвастать серьезной поддержкой других епископов: на его "поместный собор" летом 2019 года явились только четверо из шестидесяти.

При этом власть уже при Зеленском устами Минюста заявляет, что церкви Филарета больше нет. То есть в этом руководство Украины стоит на стороне ПЦУ. Хотя и не мешает Филарету продолжать оставаться "государством в государстве" и призывать к ликвидации церкви Епифания и вообще отмене Томоса.

Томос-дело против Порошенко

Тесно связано с историей раскола в ПЦУ и дело, которое в ГБР завели против Петра Порошенко.

Оно открыто по заявлению прихожан Киевского патриархата, который обвинил экс-президента в нарушении религиозного равноправия граждан во время получения Томоса об автокефалии.

Этим еще в декабре 2019 года занялась СБУ и позже передала в Госбюро расследований. О том, что оно еще расследуется, ведомство подтвердило в июне 2020 года. Правда, Порошенко по нему проходит не как подозреваемый, а в качестве свидетеля.

Вкратце суть жалобы такова: президент Украины, используя свой административный ресурс, грубо вмешался в дела УПЦ Киевского патриархата (хоть не имел на это полномочий - церковь у нас отделена от государства) и принудил его к самоликвидации.

Впоследствии это привело к противостоянию между прихожанами этих конфессий.

Впрочем, есть основания полагать, что это дело на Банковой, контролирующей ГБР, педалировать не будут - слишком выгодная это для Порошенко тема, на которой можно делать имидж преследуемого.

Что экс-президент и делает - сегодня он снова вспомнил, что является "гонимым" по вопросу Томоса. Хотя, повторимся, он пока даже не подозреваемый.

Детальнее о томос-деле против Порошенко - в матерале "Страны" Месть Филарета. Посадят ли Порошенко за Томос и создание ПЦУ.

Слияние ПЦУ с греко-католиками

При Владимире Зеленском активизировались разговоры о том, что две церкви - ПЦУ и греко-католическая - могут объединиться.

К этому руководство Украины отношения по-видимому не имеет. Тем более, что намеки начали звучать еще прошлогодней зимой, когда появился Томос об автокефалии. То есть при Порошенко.

Глава греко-католиков Святослав Шевчук тогда призвал Епифания к единству путем восстановления евхаристического общения. Технически это может быть только в том случае, если церкви становятся обе православными или греко-католическими.

Разговоры об объединении возобновились после того, как папа Римский Франциск, как показалось некоторым прихожанам УГКЦ, стал на сторону России в конфликте на Донбассе. Также у Франциска достаточно тяжелые отношения с американцами (в отличие от Варфоломея).

Тогда и пошли слухи, что якобы греко-католики рассматривают вариант объединения с ПЦУ и перехода под юрисдикцию Вселенского патриархата.

А в начале июня стало известно, что Евросоюз выделил 145 тысяч евро - на исследование возможности присоединения греко-католиков к Православной церкви Украины, под общим руководством патриарха Варфоломея.

Правда, позже организация, получившая грант, объявила, что ее сайт взломали хакеры. Но не объяснила, каким образом "фейковое" сообщение провисело на ресурсе целые сутки. Это рождало подозрения в том, что исследование действительно было, и "засветили" его по ошибке.

Пока неизвестно, как к этой истории относится власть. Но попытки привести к общему знаменателю две украинские церкви могут вызвать еще один раскол - уже на Западной Украине, где часть УГКЦ явно захочет остаться в подчинении Ватикана.

Поджоги церквей и коронавирусная кампания

Напряженность между властью и православием в Украине вызвал коронавирус. МВД и власти на местах начали угрожать церковникам за массовые службы, а потом и вовсе их запретили - причем накануне Пасхи, главного христианского праздника.

Далеко не все послушались запретов - и на ряд священников были открыты уголовные дела.

Одновременно развернулась информационная кампания против УПЦ. В силу своей массовости эта церковь пострадала от коронавируса: заболело много священников и даже ряд митрополитов. Что вызвало новый всплеск призывов отобрать у церкви ее храмы и главные монастыри - Лавры.

Хотя при этом никто не обращал внимания на то, что нарушали церковный карантин главным образом на Западной Украине, где главенствуют ПЦУ и УГКЦ.

Параллельно под Пасху начались массовые поджоги храмов УПЦ. В Одессе церковь закидали бутылками с зажигательной смесью. О том была ли это спланированная кампания или отдельные акции разных людей - информации от правоохранителей нет.

Выводы

Главное изменение за время правления Зеленского - власть прекратила открытое давление на Украинскую православную церковь. И перестала вообще вмешиваться в церковные дела, стараясь от них самоустраниться.

В то же время главные антицерковные решения предыдущей власти остались по сути в силе - и уравновешиваются они только тем, что на них просто закрывают глаза. Не пытаясь отыграть назад эти вопросы в юридическом поле.

Что в будущем облегчит силам, противостоящим УПЦ, возобновление политики давления на Церковь - если они вновь вернутся к власти.