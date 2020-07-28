Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси. В связи с этим Офис президента обратился к украинцам.

Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба президента Владимира Зеленского в Telegram-канале.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к получению Независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

"Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину! Боже великий, единый, нам Украину храни! С Днем крещения Киевской Руси-Украины!", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в стране отмечают День крещения Киевской Русив честь событий 988 года, когда киевский князь Владимир принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси.

"Страна" сообщала, как этот праздник отметят во время карантина УПЦ и ПЦУ. В частности, запланированы литургии, службы и даже онлайн-празднование.

Также мы публиковали фотоотчет о том, как УПЦ проводит Божественную литургию в честь Дня крещения Руси.