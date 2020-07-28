В Украине, где за сутки коронавирусом заразились еще 919 человек, во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве за сутки зафиксировали больше 100 пациентов с Covid-19.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по состоянию на 28 июля в Украине уже 66 575 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+919 за сутки), из них 1 629 оказались летальными (+13). 36 744 пациента выздоровели (+622).

Статистика распространения коронавируса в Украине 28 июля по регионам:

Львовская область - 9 099 (+147 за сутки)

Киев - 7 800 (+110)

Ровенская область - 5 784 (+83)

Черновицкая область - 5 692 (+58)

Закарпатская область - 4 940 (+66)

Ивано-Франковская область - 4 224 (+103)

Волынская область - 3 648 (+32)

Киевская область - 3 590 (+42)

Харьковская область - 3 478 (+47)

Одесская область - 3 031 (+71)

Тернопольская область - 2 822 (+49)

Винницкая область - 2 627 (+38)

Житомирская область - 1 744 (+21)

Днепропетровская область - 1 334 (+4)

Хмельницкая область - 1 069 (+10)

Черкасская область - 906 (+4)

Донецкая область - 852 (+2)

Запорожская область - 753 (+3)

Черниговская область - 726 (+6)

Кировоградская область - 697 (+2)

Николаевская область - 562 (+3)

Сумская область - 454 (+9)

Полтавская область - 401 (+7)

Херсонская область - 221 (+1)

Луганская область - 121 (+1)



Напомним, коронакризис приведет к резкому падению рождаемости в украинских городах.

Также мы писали о том, что вчера в Киеве зафиксировали наименьшее за две недели число новых пациентов с коронавирусом.