Минздрав обнародовал статистику распространения коронавируса по регионам на 28 июля
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились еще 919 человек, во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве за сутки зафиксировали больше 100 пациентов с Covid-19.
Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по состоянию на 28 июля в Украине уже 66 575 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+919 за сутки), из них 1 629 оказались летальными (+13). 36 744 пациента выздоровели (+622).
Статистика распространения коронавируса в Украине 28 июля по регионам:
Львовская область - 9 099 (+147 за сутки)
Киев - 7 800 (+110)
Ровенская область - 5 784 (+83)
Черновицкая область - 5 692 (+58)
Закарпатская область - 4 940 (+66)
Ивано-Франковская область - 4 224 (+103)
Волынская область - 3 648 (+32)
Киевская область - 3 590 (+42)
Харьковская область - 3 478 (+47)
Одесская область - 3 031 (+71)
Тернопольская область - 2 822 (+49)
Винницкая область - 2 627 (+38)
Житомирская область - 1 744 (+21)
Днепропетровская область - 1 334 (+4)
Хмельницкая область - 1 069 (+10)
Черкасская область - 906 (+4)
Донецкая область - 852 (+2)
Запорожская область - 753 (+3)
Черниговская область - 726 (+6)
Кировоградская область - 697 (+2)
Николаевская область - 562 (+3)
Сумская область - 454 (+9)
Полтавская область - 401 (+7)
Херсонская область - 221 (+1)
Луганская область - 121 (+1)
Напомним, коронакризис приведет к резкому падению рождаемости в украинских городах.
Также мы писали о том, что вчера в Киеве зафиксировали наименьшее за две недели число новых пациентов с коронавирусом.