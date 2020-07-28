В понедельник, 27 июля, волна ливней пронеслась над Украиной от запада до юга. В результате Ивано-Франковск превратился в Венецию, подтопило Закарпатье, а в курортных Бердянске и Кирилловке плавали машины.

Собрали самые яркие видео и фото последствий бурных осадков.

Очевидцы пишут, что расположившаяся на берегу Азовского моря Кирилловка буквально превратилась в горную реку. Под водой оказалась центральная улица, дорогу приходилось пересекать по колено в воде.

В ловушку угодили автомобилисты. От некоторых уличных продавцов уплыл товар. Кроме лвиня на Кирилловку налетел и шторм.

Ливень накрыл пляж.

После ливня в Кирилловке. Фото: Соцсети

Затопило и Бердянск.

По состоянию на утро 28 июля из-за аварии, вызванной ливнем, на подстанции без электроэнергии остаются часть микрорайонов - Стекловолокно и Военный городок. Непогода обесточила насосные станции, поэтому часть города осталась без воды.

В понедельник досталось и Ивано-Франковску. Мощный ливень подтопил больницы, парк, вырвал крышки канализационных люков. Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив.

Вода подтопила подвалы домов, на дорогах образовались пробки. Сильный ливень подтопил и Закарпатье. В воде оказались улицы Ужгорода.

Еще одни кадры из Ужгорода.

В Закарпатской области вчерашний ливень подтопил несколько населенных пунктов. Повреждено три моста, четыре домохозяйства, 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.

Почему затопило

27 июля на западе и юге Украины местами выпало рекордное количество осадков. Так, с 3 ночи до 9 утра в Бердянске выпало 49,2 мм осадков при норме для июля всего 13 мм - то есть почти четырехмесячная норма. В Ужгороде за два дня выпала практически недельная норма осадков.

Кроме того, в городах есть свои слабые места, которые не выдерживают такого объема осадков. Например, мэр Ивано-Франковска отметил, что каждый раз, когда идет ливень, не справляется канализация в парке, поэтому нужно выяснить, откуда идет такая проблема нагрузки на сети. Также часто из-за того, что потоки несут мусор, не справляются ливневки.

28 июля западная Украина отдохнет от дождей. Грозы обещают в Житомирской, Ровенской, Винницкой, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. С четверга жара спадет. В Киеве вместо установившихся +30, днем будет до +25.