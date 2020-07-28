Вчера, 27 июля, в Полтаве, под стенами ОГА прошла акция против перемирия на Донбассе. Ее организовали сторонники Петра Порошенко, "Свободы" и местные активисты ультраправого толка.

Один из участников принес на митинг на импровизированной удочке картонную фигуру президента Украины Владимира Зеленского, подвешенную за шею, сообщает городской сайт 0532.ua.

В ответ на вопрос журналиста участник ации Виталий объяснил свой перформанс следующим образом.

"Это - вырезанный кадр из кинофильма "Слуга народа". Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!", - сказал он.

Отмечается, что акция длилась около часа. В завершение священники ПЦУ провели мобелен за украинскую армию.

Напомним, вчера под Офисом президента Украины на улице Банковой в Киеве прошла похожая акция. Ее организатором выступила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию с митинга "порохоботов".