Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают память Святого Равноапостольного князя Владимира и День крещения Киевской Руси.

В последние годы в этот день Украинская православная церковь проводила масштабные крестные ходы, но в этом году в связи с карантином его отменили.

Вместо шествия по центральным улицам Киева в УПЦ проводят Божественную литургию в Киево-Печерской Лавре. Ее возглавляет Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

На центральной площади перед Успенским храмом собралось порядка тысячи верующих. На входе в Лавру монахини раздают всем входящим санитарные маски. "Сегодня пребывание на молебне благословляется только в маске", - сказала одна из монахинь корреспонденту "Страны".

Добавим, что здесь так же присутствуют народные депутаты Юрий Бойко и Михаил Папиев.

Перед присутствующими в начале молебна выступил Митрополит Онуфрий.

"Мы должны беречь ту веру, которая святого князя Владимира сделала из жестокого милостивым отцом. Когда мы будем жить с этой верой и будем беречь ее, то и сами будем исправляться к лучшему, мы станем хорошими, мы будем любить друг друга, будем жалеть будем уважать друг друга, - сказал Онуфрий присутствующим. - Если мы хотим быть детьми святого князя Владимира, мы должны жить так, как жил святой князь Владимир. А он жил по той вере, которую он всем сердцем, всей душой принял. Пусть Бог всех нас благословит и помилует молитвами святого князя равноапостольного князя Владимира - нашего просветителя и крестителя".

Фото: Cтрана

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как УПЦ и ПЦУ отмечают День крещения Руси во время карантина. В частности, запланированы литургии, службы и даже онлайн-празднование.

Также мы писали о том, что "112 Украина" проведет международный телефорум "Люди. День Крещения Руси".