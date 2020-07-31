В августе в Украине продолжается адаптивный карантин, но в некоторых регионах могут заработать детские лагеря. Абитуриентов ждет вступительная кампания, а предпринимателей - изменения, связанные с внедрением кассовых аппаратов в смартфоне.

Собрали информацию, что изменится с 1 августа в Украине.

Карантин в Украине

Кабмин пока продлил карантин до 31 августа. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Что касается критериев для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны (от этого зависит должны ли прибывшие находиться на двухнедельной самоизоляции или обсервации), то с 1 августа они меняются.

"Относительно приезда из-за границы - с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас раз в 3 дня - Ред.). Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной" зоне", - пояснил глава МОЗ Максим Степанов.

Учитываться будут прирост больных за последние 14 дней (не должен превышать такой прирост на территории Украины) и процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями (не должен быть более 30%).

Цены на электроэнергию подрастут

С 1 августа Нацикомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) увеличит тариф "Укрэнерго" с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС), то есть на 54%.

Такое решение приняли, чтобы "обеспечить наличие средств в компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии".

При этом в Министерстве энергетики сообщили, что для населения цены останутся прежними. А для промышленных потребителей тарифы могут подорожать на 4%.

Запуск рынка газа для населения

С 1 августа в Украине должны заработать новые правила поставок газа для населения. Потребители смогут выбирать и в любой момент менять компанию, у которой они покупают газ.

В "Нафтогазе" назвали это "открытием полноценного рынка газа для населения" и финальной стадией реформы, начатой ​​еще в 2015 году. При этом цена на газ для населения после 1 августа не изменится.

Эксперименты с кассовыми аппаратами

С 1 августа в Украине запускают альтернативу традиционным кассовым аппаратам - программный РРО (регистратор расчетных операций). Это нововведение от налоговиков, которое позволит предпринимателям, использовать в качестве аппаратов обычные смартфоны.

До этого в тестовом режиме была доступна платная версия. Правда, на нее поступало немало жалоб. Есть и платные предложения для бизнеса. За использование такого ПО придется платить до 49 копеек с каждого чека.

Это станет "репетицией" тотального введения кассовых аппаратов. Она была намечена на апрель, но из-за карантина дату сдвинули.

Пока программный РРО не является обязательным для использования. Бизнес может и дальше использовать обычные кассовые аппараты.

Бизнес, который уже работает с РРО, с 1 августа ждут изменения изменения по кассовым чекам. Там нужно будет указывать код товара по классификации УКТЗЕД. По мнению налоговиков, это позволит отслеживать движение товаров по торговой рознице и вычислять контрабанду. Правда, непонятно, как будет вестись администрирование, и кто станет отслеживать историю сотен товарных наименований.

Чеки станут настоящим досье на продавца и товар

С 1 января 2021 года вступят в силу новые требования по фискализации. Тогда бизнес, который не использует РРО, будет вынужден переплачивать за кассовые аппараты и их обслуживание.

С 1 января РРО станет обязательным для интернет-магазинов, комиссионок и секонд-хендов, общепита, гостиниц, турагентств, продажи ювелирных изделий, запчастей для авто. А с 1 апреля 2021 использовать кассовые аппараты обяжут всех предпринимателей, работающих на едином налоге.

Терминалы грозят отключить

В августе запускается фискализация платежных терминалов - автоматический отчет о каждом платеже/переводе, который совершает человек. Он заплатит за коммунальные услуги или перечислит деньги на карточку, и налоговики будут об этом знать, поскольку получат соответствующий отчет.

При этом есть опасность, что на первом этапе 40 тысяч терминалов по всей стране вообще могут отключить, поскольку собственники не успевают с программированием.

В Украине могут отключить терминалы для пополнения наличкой. Фото: volynpost

Дело в том, что, если большинству предпринимателей программный РРО предлагают "на пробу", для платежных терминалов оно станет обязательными с 1 августа. То есть в платежные терминалы нужно обязательно внедрить РРО.

Требование по установке РРО распространяется только на финансовые компании, и не касается банков. Банки продолжат работать по-старому.

Штрафы за нарушения работы РРО

С 1 августа также меняются штрафы за нарушения, связанные с работой РРО.

Штраф за первое нарушение составлял 1 гривну. За каждое последующее - 100% стоимости товара. Новые штрафы будут взыскивать в размере 10% от стоимости товара за первое нарушение и 50% за последующие. С 1 января 2021 года штрафы составят 100% (первый раз) и 150% (последующие) от стоимости товара.

Безвиз для Омана и Австралии

С 1 августа Украина открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Об этом говорится в указе президента. Безвиз действует, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Начало вступительной кампании

С 1 августа стартует вступительная кампания, которая в этом году сдвинулась из-за карантина. С этого дня можно регистрировать электронные кабинеты абитуриента и загружать туда необходимые документы.

С 13 по 22 августа можно подавать заявления с результатами ВНО в разные вузы.

27 августа опубликуют списки рекомендованных к зачислению на бюджетные места.

До 31 августа нужно будет подать оригиналы документов в выбранный вуз.

5 сентября обнародуют списки зачисленных на бюджет.

30 сентября станут известны списки зачисленных на контрактную форму обучения.

Те, кто поступает не по результатам ВНО, с 1 по 12 августа будут сдавать вступительные экзамены на бюджет. С 1 до 22 августа - на контракт.

Детские лагеря

С 1 августа могут заработать детские лагеря. В Минздраве пояснили, что это коснется регионов с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности по коронавирусу.

"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Отметим, что по факту лагеря в стране работают уже все лето. Они маскируются под "спортивные сборы" и тому подобные вещи, о чем "Страна" уже рассказывала.

Выходные в августе

В августе украинцев ждет дополнительный выходной на День Конституции 24 августа. Поскольку он приходится на понедельник, то выходными будут сразу три дня подряд - 22, 23 и 24 августа.