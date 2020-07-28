В Соединенных Штатах Америки, у берегов штата Мэн в результате нападения акулы погибла женщина. На место чрезвычайного происшествия срочно приехали медики, но спасти пострадавшую не удалось.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным патруля морской пехоты, раненую женщину после нападения акулы вынесли на берег спортсмены-каякеры. На место происшествия вызвали экстренную бригаду медиков, но спасти пострадавшую не удалось, она умерла на месте.

Такие атаки акул на этом побережье являются редкостью. Ранее был зафиксирован лишь один случай нападения акулы на человека в данном районе.

Ранее мы писали, что в Австралии большая белая акула прыгнула в лодку к рыбаку, сбила с ног и откусила ему руку.

Также "Страна" рассказывала, что украинец спас австрийскую туристку от акулы в Египте. Мужчина нырял с пирса и увидел 20-летнюю девушку, которой акула вырвала из левой части живота кусок мяса. В итоге пострадавшую удалось спасти.