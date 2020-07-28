С 30 июля изменились правила въезда украинцев в Болгарию. Теперь в страну будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

В случае наличия отрицательного ПЦР-теста въехать в страну могут также граждане других третьих стран, которые едут по определенным причинам: деятельность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; путешествия с учебной целью; путешествия из гуманитарных соображений и торговая, экономическая и инвестиционная деятельность.

ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Напомним, в середине июля Албания, Болгария и Египет вошли в "зеленую зону" Минздрава.

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