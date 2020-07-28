Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон приняли греческое гражданство. Они получили паспорта и сфотографировались вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и его женой.

Соответствующее фото Мицотакис опубликовал в Instagram.

Фотографию греческий премьер опубликовал еще 25 июля. Хэнкс и Уилсон "теперь гордые греческие граждане", - написал он.

Встреча состоялась на острове Парос в Эгейском море, как передает BBC. Отмечается, что в прошлом году Хэнкс, Уилсон и их дети получили почетное греческое гражданство за их роль в привлечении внимания к разрушительному пожару под Афинами в июле 2018 года.

Лесной пожар тогда уничтожил приморскую деревню Мати, унеся жизни более 100 человек. Министр внутренних дел Греции Такис ​​Теодорикакос сказал тогда, что Хэнкс "проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ".

Теперь уже бывший президент Греции Прокопис Павлопулос затем подписал почетный приказ о натурализации Хэнкса и его семьи, сославшись на их "исключительные заслуги перед Грецией".

Примечательно, что у Риты Уилсон есть греческие корни, а Хэнкс принял православие. Семья часто приезжала на отдых в Грецию, где у них есть недвижимость на острове Андипарос.

Напомним, Том Хэнкс стал донором плазмы для зараженных Covid-19.

Также мы писали, что в 2018 году Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен.