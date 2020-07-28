Данные на утро 28 июля. Коронавирусом за сутки в Украине заразились еще 919 человек
По состоянию на утро вторника, 28 июля, коронавирус подтвердился еще у 919 граждан Украины. Общее число заболевших достигло таким образом 66 575 человек. Вчера, 27 июля, общее число зараженных в Украине составляло 65 656 человек.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, с начала эпидемии в стране скончались уже 1 629 человек (за сутки + 13 человек). Выздоровело же 36 744 украинца (+ 622 за сутки).
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп обещает американцам победу над Covid-19 и золотой век впридачу.
Так же мы сообщали, что в столичном управлении Гослесагентства массовая вспышка Сovid-19. Тут заразились уже 8 человек.
Кроме этого, Covid-19 проник и в Хозяйственный суд Одесской области.
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