Дональд Трамп выступил с очередным громким обещанием для граждан США, которым предстоит в ноябре назвать имя нового хозяина Белого дома.

Действующий президент пообещал согражданам победу над коронавирсной инфекцией нового типа и сразу после этого наступление "золотого века".

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век - лучше, чем когда-либо раньше", - заявил лидер государства.

При этом Дональд Трамп назвал протестующих в городах США "больными анархистами и агитаторами" и отметил, что победа кандидата Демократической партии США Джо Байдена на предстоящих выборах президента приведет к обрушению рынков и сожжению городов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп предложил Байдену пройти тест на когнитивные способности, потому что у Путина острый ум.