Астрономы NASA предупредили о том, что из глубин дальнего космоса, к Земле мчится крупный астероид под кодовым номером 2009 PQ1. Его размеры примерно от 84 до 190 метров. Это примерно размеры футбольного поля.

Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле 5 августа в 19:35 по киевскому времени. Он пролетит над нашей планетой на расстоянии 3,2 млн км. Это расстояние в семь раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной. Скорость астероида - 13,47 км /сек.

Об этом сообщает официальный сайт NASA.

2009 PQ1 относится к группе Аполлонов - околоземных небесных тел, орбита которых пересекает орбиту Земли. В следующий раз астероид из группы Аполлонов пролетит вблизи нашей планеты лишь в 2 137 году.

Ранее "Страна" сообщала, что 30 июля NASA отправит на Красную планету настойчивый марсоход с вертолетом.