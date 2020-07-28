Пандемия коронавируса обрушила на планету второй удар и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение Сovid-19.

Одной из таких стал призыв ВОЗ к государствам и правительствам прекратить манипуляции со статистикой и показывать честные цифры по заболеваемости Covid-19, чтобы эффективно реагировать на очаги пандемии.

Об этом заявил в Женеве исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ доктор Майк Райан, как сообщает пресс-служба Центра новостей ООН.

"Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет - уж очень велики экономические последствия, да и многие другие, - сказал Майк Райан. - Но если мы понимаем, как происходит распространение вируса, и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема".

По словам Райана, принимаемые меры должны носить четкий и последовательный характер - если "инструкции меняются каждые два дня", это очень тяжело для населения и может вызвать у людей негативную реакцию.

В ВОЗ рекомендуют принимать конкретные меры на какой-то период для того, чтобы убедиться, дают ли они результат, и чтобы дать возможность людям как-то адаптироваться. Он также призвал "не ополчаться" на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и "как раз стремятся вскрыть проблему". Гораздо опаснее, если власти не делают этого, а пытаются сгладить или приукрасить ситуацию, чтобы она "хорошо выглядела".

"Но в случае инфекционных заболеваний, если ситуация "выглядит благополучно", это не значит, что она на самом деле благополучна, - добавил Райан - Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки".

Отвечая на вопрос об эффективности закрытия границ, Райан подчеркнул, что само по себе ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой - она может работать только в сочетании со всеми остальными, о которых в ВОЗ говорят постоянно.

"Сегодня вирус присутствует повсюду, и он будет распространяться при первой возможности", - пояснил Майк Райан. Понятно, что страны, которые, приложив огромные усилия, на протяжении нескольких месяцев, сумели сдержать распространение вируса, опасаются, что эти успехи будут перечеркнуты в том случае, если в страну приедут люди оттуда, где он активно распространяется.

В то же время, уточнил представитель ВОЗ, страны не могут держать свои границы закрытыми вечно. Вопрос в том, как свести к минимуму вероятность того, что вирус будет кочевать из одной страны в другую вместе с товарами и людьми.

"Мы считаем вполне возможным просчитать и минимизировать риски, связанные с международными путешествиями и перевозками, - считает д-р Райан. - Но об этом должны договариваться сами государства".

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