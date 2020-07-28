Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе своей предвыборной кампании все-таки дала прямой ответ на вопрос "Чей Крым?".

Об этом ее спросили в эфире "Еврорадио" и политик вынуждена была дать прямой ответ, хотя ранее утверждала, что "этот вопрос раскалывает общество".

Кандидат в президенты Беларуси заявила, что она как женщина против любых войн и очень переживает, что Украина все-таки была вовлечена в такие события.

В итоге она ответила так: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский". После этого Светлана Тихановская попросила больше не мучить ее этим вопросом.

Видео: Euroradio Live

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Светлана Тихановская - жена политзаключенного блогера Сергея Тихановского. 19 июля она заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании вместо арестованого мужа.

Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

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