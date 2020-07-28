Непременный атрибут любого праздничного стола украинцев - красная икра и красная рыба - может стать дефицитом, а заодно и вырасти в цене. Все дело в том, что путина этого сезона оказалась очень неудачной.

Причем, нынешняя лососевая путина на Камчатке худшая за 10 лет. С таким предупреждением уже выступили власти российского региона, как передает РИА Новости в своем Теlegram-канале

Одна из версий плохой путины - холодная вода у берегов Камчатки, которая не дала рыбе подойти на нерест.

"Низкие объемы вылова здесь окажут влияние на рынок лососевых, даже несмотря на то, что на Сахалине вылов пока обнадеживает", - рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Ранее "Страна" сообщала, что Дания запретила работы по "Северному потоку-2" до конца сентября из-за нереста трески.

Так же мы рассказывали, что на Аляске из-за аномальной жары массово гиб лосось, идущий на нерест.