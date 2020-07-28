На улицах Ровно был замечен странный транспорт: конь, запряженный в повозку, сделанную из половины корпуса старого советского автомобиля марки "Москвич".

Ролик с проездом своеобразной автотелеги опубликовало Instagram-сообщество Rivne 1283.

В видео упряжка неторопливо катит по дождливой улице наравне с обычными участниками дорожного движения - автомобилями. Вожжи держит пожилой мужчина в кепке, а рядом с ним сидит женщина преклонных лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Актуальний віз😁 #rivne #рівне Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283) 27 Июл 2020 в 4:42 PDT

В комментариях подписчики шутят, оставля фразы типа: "Форд мустанг эконом" и "Зато не на бляхах".

Ранее "Страна" сообщала о курьезном ДТП в Германии, где во время рождественской прогулки столкнулись конные повозки. Правда, у происшествия получился совсем не забавный финал: пострадали 18 детей.

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