По улицам Ровно бегает лошадь, которую запрягли в половину от старого автомобиля "Москвич". Видео
На улицах Ровно был замечен странный транспорт: конь, запряженный в повозку, сделанную из половины корпуса старого советского автомобиля марки "Москвич".
Ролик с проездом своеобразной автотелеги опубликовало Instagram-сообщество Rivne 1283.
В видео упряжка неторопливо катит по дождливой улице наравне с обычными участниками дорожного движения - автомобилями. Вожжи держит пожилой мужчина в кепке, а рядом с ним сидит женщина преклонных лет.
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В комментариях подписчики шутят, оставля фразы типа: "Форд мустанг эконом" и "Зато не на бляхах".
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