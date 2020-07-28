В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 28 июля. За последние сутки заразилось еще 919 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

Винницкая область - 2627 случаев;

Волынская область - 3648 случаев;

Днепропетровская область - 1334 случая;

Донецкая область - 852 случая;

Житомирская область - 1744 случая;

Закарпатская область - 4940 случаев;

Запорожская область - 753 случая;

Ивано-Франковская область - 4224 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

Киев - 7800 случаев;

Киевская область - 3590 случаев;

Львовская область - 9099 случаев;

Луганская область - 121 случай;

Николаевская область - 562 случая;

Одесская область - 3031 случай;

Полтавская область - 401 случай;

Ровенская область - 5784 случая;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 2822 случая;

Харьковская область - 3478 случаев;

Херсонская область - 221 случай;

Хмельницкая область - 1069 случаев;

Черновицкая область - 5692 случая;

Черкасская область - 906 случаев;

Черниговская область - 726 случаев.

"По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 919 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 629 летальных, 36 744 пациентов выздоровели. Проведено 983 360 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 622 пациента", - указано в сообщении.

Напомним, в Одессе вспышку коронавирусной болезни выявили среди сотрудников "Инфоксводоканала". Диагноз Covid-19 подтвердился у шести человек.

Как сообщала "Страна", 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.