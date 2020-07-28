Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 28 июля
В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 28 июля. За последние сутки заразилось еще 919 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:
- Винницкая область - 2627 случаев;
- Волынская область - 3648 случаев;
- Днепропетровская область - 1334 случая;
- Донецкая область - 852 случая;
- Житомирская область - 1744 случая;
- Закарпатская область - 4940 случаев;
- Запорожская область - 753 случая;
- Ивано-Франковская область - 4224 случая;
- Кировоградская область - 697 случаев;
- Киев - 7800 случаев;
- Киевская область - 3590 случаев;
- Львовская область - 9099 случаев;
- Луганская область - 121 случай;
- Николаевская область - 562 случая;
- Одесская область - 3031 случай;
- Полтавская область - 401 случай;
- Ровенская область - 5784 случая;
- Сумская область - 454 случая;
- Тернопольская область - 2822 случая;
- Харьковская область - 3478 случаев;
- Херсонская область - 221 случай;
- Хмельницкая область - 1069 случаев;
- Черновицкая область - 5692 случая;
- Черкасская область - 906 случаев;
- Черниговская область - 726 случаев.
"По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 919 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 629 летальных, 36 744 пациентов выздоровели. Проведено 983 360 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 622 пациента", - указано в сообщении.
Напомним, в Одессе вспышку коронавирусной болезни выявили среди сотрудников "Инфоксводоканала". Диагноз Covid-19 подтвердился у шести человек.
Как сообщала "Страна", 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.