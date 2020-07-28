Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 28 июля. За последние сутки заразилось еще 919 человек. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

  • Винницкая область - 2627 случаев;
  • Волынская область - 3648 случаев;
  • Днепропетровская область - 1334 случая;
  • Донецкая область - 852 случая;
  • Житомирская область - 1744 случая;
  • Закарпатская область - 4940 случаев;
  • Запорожская область - 753 случая;
  • Ивано-Франковская область - 4224 случая;
  • Кировоградская область - 697 случаев;
  • Киев - 7800 случаев;
  • Киевская область - 3590 случаев;
  • Львовская область - 9099 случаев;
  • Луганская область - 121 случай;
  • Николаевская область - 562 случая;
  • Одесская область - 3031 случай;
  • Полтавская область - 401 случай;
  • Ровенская область - 5784 случая;
  • Сумская область - 454 случая;
  • Тернопольская область - 2822 случая;
  • Харьковская область - 3478 случаев;
  • Херсонская область - 221 случай;
  • Хмельницкая область - 1069 случаев;
  • Черновицкая область - 5692 случая;
  • Черкасская область - 906 случаев;
  • Черниговская область - 726 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

"По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 919 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 629 летальных, 36 744 пациентов выздоровели. Проведено 983 360 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 622 пациента", - указано в сообщении. 

Напомним, в Одессе вспышку коронавирусной болезни выявили среди сотрудников "Инфоксводоканала". Диагноз Covid-19 подтвердился у шести человек.

Как сообщала "Страна", 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.

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