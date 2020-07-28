Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла роль Сансы Старк в сериале "Игра Престолов", родила от солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса дочь, которую пара решила назвать Вилла.

Об этом сообщает британский таблоид TMZ.

В прошлом году 23-летняя Софи Тернер вышла замуж за 30-летнего Джо Джонаса. Довольно долго пара скрывала факт беременности, однако зимой аккаунт "Игры Престолов" в Inatsgram раскрыл эту деталь. Официально беременность Тернер подтвердила только в мае.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк из сериала "Игра престолов" беременна от Джо Джонаса. В комментариях поклонники просили назвать ребенка, если это будет девочка, именем Санса.

Как сообщала "Страна", британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", организовала вторую свадебную церемонию во Франции.