Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, направил в суд ходатайство о переносе предварительного слушания дела. Защитник просит замены даты слушаний с 29 июля на начало августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

"Мы направили ходатайство о переносе заседания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее", - пояснил свои мотивы адвокат.

Пашаев убежден, что слушание перенесут, поскольку его нельзя проводить в отсутствие адвоката. Юрист заверил, что предоставил суду график своих заседаний, чтобы судья смогла спланировать слушания на месяц вперед без накладок и затягивания процесса.

Предварительное слушание по делу Ефремова 29 июля согласно уголовно-процессуальному кодексу должно проводиться судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

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