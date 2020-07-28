"Ультрас" столичного "Динамо" пообещали устроить новому тренеру клуба Мирче Луческу "веселые деньки" в случае приезда в Киев в роли главного тренера футбольного клуба "Динамо".

Об этом сообщила официальная группа "Ультрас Динамо" в Facebook.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу. Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере", - указано в сообщении.

Представители "Ультрас" отмечают, что у Луческу и руководства столичного ФК еще есть шанс спокойно отдыхать, отказавшись выступить тренером "Динамо". Также в сообщении указано, что Киев никогда не станет для тренера таким же приветливым, как Донецк.

"И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений", - добавили представители "Ультрас".

Напомним, появились сообщения о том, что румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевского "Динамо", хотя возглавил столичную команду лишь 23 июля. Якобы "отношение ультрас к нему заставило его уйти менее чем через 96 часов в клубе" и ушел он со словами о том, что не может работать во враждебной атмосфере.

Как сообщала "Страна", всего через несколько часов президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис рассказал, чем закончилась его сегодняшняя встреча с румынским тренером Мирчей Луческу. "Луческу - главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам", - заявил он.