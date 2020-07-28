Ученые отредактировали ген быка так, чтобы три четверти его потомства составляли мужские особи. Сделали это ради мяса, которое пока что не смогут продавать.

Соответствующий доклад появился на сайте Американского общества наук о животных.

Ученые под руководством Джои Оуэн из Калифорнийского университета вставили ген SRY был в 17 хромосому, чтобы большая часть потомства быка развивалась по мужскому пути. На такой эксперимент пошли ради мяса, которое у быков вкуснее, чем у коров.

Исследователи собираются получать более дорогие стейки, однако в следующие несколько лет потомки модифицированного быка не смогут попасть на прилавки из-за строгости проверок измененного мяса.

Как правило, для направленной вставки трансгена ученые проводят операции не с самим эмбрионом, а с клеточной культурой, ядра из которой затем подсаживают в яйцеклетку.

Однако на этот раз ученые решили ввести реагенты CRISPR/Cas9 и донорские HMEJ-векторы сразу в зиготу (первая стадия эмбриона - Ред.) через 6 часов после оплодотворения.

В итоге родился бык Cosmo, 75% потомства которого должны составлять быки. На уровне ДНК они будут девочками, однако внешне их невозможно будет отличить от быка.

Напомним, ученые удалось изменить пол желтолихорадочным комарам, чтобы уменьшить их популяцию и число женских особей, которые кусают людей и тем самым переносят опасные заболевания.

Как сообщала "Страна", исследователям удалось восстановить поврежденные человеческие легкие при их подключении к живой свинье и введении иммунодепрессантов.