Суд в Австралии признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в супермаркете, передает телеканал 7News.

Отмечается, что тележка одной женщины была полностью заполнена упаковками туалетной бумаги. Увидев это, другая женщина попыталась забрать у первой одну упаковку бумаги. В результате между женщинами завязалась драка.

Австралийка, у которой пытались отнять туалетную бумагу, утверждала, что использовала свое право на самооборону. Однако судья заявил, что она "взяла закон в свои руки". Она уже подала апелляцию.

Обе женщины приговорены к условному сроку.

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