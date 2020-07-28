Спустя меньше месяца о заявлении южнокорейских властей о появлении в стране опасного штамма SARS-CoV2 власти другой азиатской страны - Вьетнама сообщили о вспышке нового, более агрессивного типа коронавируса в приморском городе Дананге и ближайших провинциях. Из-за нее пришлось проводить масштабную эвакуацию туристов.

Об этом пишет РИА Новости.

В общей сложности власти начали эвакуировать 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг, но не успевших добраться до курорта. Их перенаправили в другие зоны отдыха.

Вьетнамские медики считают новый тип вируса более агрессивным, так как он быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.



В России эксперты считают, что поводов для паники пока нет, так как сначала нужно определить последовательность генома вируса, что позволит сказать, новая ли его разновидность появилась во Вьетнаме или та же, что и раньше. Полное геномное секвенирование вируса при технической оснащенности вьетнамских специалистов не займет много времени.

Месяц назад "Страна" сообщала о новой вспышке коронавируса в Китае, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина.

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