В Черном море закончились совместные военные учения НАТО и Украины, которые проходили с 20 по 27 июля. В этом году формат учений предусматривал отработку действий только в воздухе и на воде в рамках предотвращения распространения коронавируса при возможном контакте пехотинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В этом году в связи с пандемией коронавируса обучение проходили только в морском и воздушном компоненте. Всего к учениям "Си Бриз - 2020" привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочее. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме", - указано в сообщении.

Одно из отличий учений этого года - размещение двух удаленных штабов по управлению военными силами. Один из штабов разместили в Одессе, а второй в испанском городе Рота.

"Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе", - добавили в Минобороны.

Помимо прочего, в этом году на учениях впервые была поставлена и успешно выполнена цель по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.

Видео: YouTube / "Телерадиостудия Бриз МО Украины"

Напомним, 25 июля пять кораблей НАТО зашли в одесский порт под руководством флагмана SNMG2 для участия в военных учениях Sea Breeze-2020. Первыми в Практической гавани на военно-морской базе "Юг" пришвартовались румынский корвет "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Затем к 18,19 и 20 причалу прибыли испанский флагман "Альваро де Базан", турецкий "Йылдирим" и румынский "Регина Мария".

Как сообщала "Страна", 20 июля в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2020. В них впервые приняли участие Япония, Норвегия и Южная Корея.