Вечером в понедельник по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой беседы стал обострившийся в середине июля армяно-азербайджанский конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе общения президенты обменялись мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения в районе армяно-азербайджанской границы. Владимир Путин отметил важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности.

Оба собеседника высказали заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Также они выразили готовность координировать усилия для стабилизации в регионе и согласились в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана.

Президенты затронули некоторые другие актуальные темы двусторонней повестки дня. Например, положительно оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, позволившее принять решение о частичном возобновлении с 1 августа регулярного авиасообщения между некоторыми российскими и турецкими городами.

Кроме того, Путин поздравил президента Турции с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее "Страна" рассказывала об эскалации давно тлеющего конфликта в Нагорном Карабахе.

Мы также писали, что выходцы из Армении и Азербайджана начали стычки по всему миру.